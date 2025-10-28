En vivo
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Lluvias complican movilidad en 12 departamentos: cinco vías nacionales permanecen cerradas

Lluvias complican movilidad en 12 departamentos: cinco vías nacionales permanecen cerradas

La Policía de Tránsito y Transporte mantiene presencia en los principales corredores afectados. Las autoridades acompañan a los conductores mientras persisten los cierres totales en vías de Cundinamarca, Risaralda, Nariño, Antioquia y Meta.

Vías cerradas y viviendas afectadas dejan lluvias
Vías cerradas y viviendas afectadas dejan lluvias
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas han dejado importantes afectaciones en la red vial nacional, según reportó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. En total, 12 departamentos del país presentan dificultades en la movilidad, con cinco cierres totales y 25 cierres parciales en diferentes carreteras, producto de deslizamientos de tierra, caída de árboles y aumento de caudales en quebradas y ríos cercanos.

Los cierres totales se mantienen en cinco puntos críticos:

  1. En Cundinamarca, la vía Cáqueza – Vía Antigua – Cáqueza (Km 3, sector Cáqueza).
  2. En Risaralda, el corredor Balboa – La Virginia (Km 10, sector La Quiebra).
  3. En Nariño, la vía Rumichaca – Pasto (Km 51+100, sector Tablón Obraje).
  4. En Antioquia, el perímetro urbano de Dabeiba, sobre la Carrera 10.
  5. En Meta, la vía Bogotá – Villavicencio (Km 81+700, sector Quebrada Linda).

La general Susana Blanco, directora de la Ditra, informó que uniformados de la Policía de Tránsito se encuentran desplegados en los puntos más críticos del país, acompañando a los conductores y regulando el flujo vehicular en las zonas de mayor riesgo.

lluvias.jpg
DAGRAN

“Nuestros policías están en terreno, orientando el tránsito y brindando información oportuna a los ciudadanos. Este trabajo busca mitigar los riesgos y garantizar la seguridad de quienes se movilizan durante la temporada de lluvias”, afirmó la general.

Además, hizo un llamado a los actores viales para conducir con precaución, “es fundamental disminuir la velocidad en zonas de alta pluviosidad, mantener las luces encendidas y verificar el estado mecánico de los vehículos antes de viajar. La prevención es la mejor herramienta para evitar accidentes”, enfatizó.

