Lluvias tienen incomunicadas a 44 familias de tres veredas de Génova, Quindío

"Los que conocieron el puente de madera, no quedó nada... lo demás desapareció del totazo. Quedamos aislados: no quedaron puentes por ningún lado", así describe un vecino de la vereda Pedregales en Génova, sur del Quindío, los efectos de un fuerte aguacero registrado el domingo 3 de noviembre.

En una grabación, el habitante relata el impacto de la creciente de la quebrada La Pedregosa. En este sector, cuatro puentes peatonales colapsaron y parte de la vía fue arrasada por el río, dejando incomunicadas a más de 30 familias y a una institución educativa. Ante esta situación, los campesinos han tenido dificultades para transportar los productos que cosechan en la zona.

"Con caballos, llegan hasta cierta parte y luego tienen que caminar demasiado. Las personas que viven en la parte alta del páramo tienen que cargar lo que compran y llevar pocas cosas. Sí está afectando demasiado porque necesitaban sacar un cultivo de granadilla. Varias personas me han comentado que tienen cosechas para sacar y no se ha podido. También se sacaba ganado para surtir la carne en el municipio, pero en este momento los ganaderos y los carniceros están afectados porque no han podido sacar el ganado. Estamos a la espera", narró Nohelia Toro Moscoso, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pedregales.

En el balance de las autoridades, se registran daños significativos en infraestructura peatonal y vial en varios sectores.

"Afectó más de cinco puentes, el socavamiento de las placas huella del sector conocido como la Fonda de Pedregales. Así mismo, deja incomunicada la vía carreteable y a más de 30 familias en esta vereda. También, en la vereda San Juan, un deslizamiento por remoción en masa dejó incomunicada la parte alta de esta zona, y otro deslizamiento afectó la vereda La Primavera", explicó William Martínez, coordinador de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo.

Actualmente, las autoridades locales adelantan obras de mitigación en los puntos más afectados, como las veredas San Juan y Pedregales. Sin embargo, tanto la comunidad como la alcaldía municipal solicitan apoyo del Gobierno Nacional para obtener los recursos necesarios que permitan recuperar la infraestructura dañada por las lluvias.