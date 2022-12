Lo dijeron y por eso denuncié: Jorge E. Vélez sobre supuesto veto a Varón Cotrino

En ese sentido, Vélez manifestó no se retracta de lo enviado en el comunicado que fue emitido este miércoles.



“Lo dijeron y por eso lo denuncié”, dijo en referencia a las declaraciones del presidente de la Comisión Primera del Senado y miembro de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien afirmó que la denuncia no es cierta.



Motoa dijo que desconoce las razones del presidente de Cambio Radical para emitir el comunicado que calificó de "extraño" e "insólito".



"Lo que sí puedo asegurar, y lo digo de manera categórica, es que la comisión primera ha demostrado independencia y carácter", señaló.



“Soy responsable de lo que mandé en el comunicado y por eso me ratifico”, puntualizó.