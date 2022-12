Lo firmado en Cuba tendrá efecto jurídico inmediato, sin plebiscito: procurador

“Lo que se acuerde tendrá valor jurídico por sí mismo (…). Nace como norma con la firma de Santos-‘Timochenko’, una vez firmado se deposita con el Consejo Federal Suizo, inmediatamente el presidente acudirá en expresión unilateral a la ONU y, según este instrumento, el valor jurídico existe una vez quede firmado”, aseguró Ordóñez.



Para Ordóñez, el presidente Santos manifestó en la Corte que “la refrendación era una concesión graciosa del Gobierno que se hacía por su talante democrático”, lo que evidenciaría las acciones del Gobierno en caso que los resultados del plebiscito les fueran contrarias.

En la audiencia de ayer en la Corte Constitucional sobre el plebiscito, quedó manifestado “un hecho que tiene algo de verdad: primero, no aparece en el acto legislativo ni en el artículo que fue incluido, la refrendación como requisito para dotar de consecuencias jurídicas el acuerdo de La Habana”.



De acuerdo al procurador, “al pueblo se le preguntará, pero no para decir absolutamente nada. No hay efecto jurídico sobre su naturaleza porque ya estaría en el bloque de constitucionalidad. En cuanto a los contenidos, ya están aprobados; en obligatoriedad internacional, ya la tiene (…) Es un acto de defraudación porque se está instrumentalizando al Congreso para que se despoje de su función constitucional y se le otorgue al presidente y a las Farc.

Esto no tiene antecedentes, es el rompimiento del orden constitucional”.

El procurador insistió que hay que darle la posibilidad al ciudadano que se pronuncie, incluso a través de la acción de tutela, porque “so pretexto de la paz no se puede desconocer lo previsto en el artículo 8 de la ley 418”.



“Han convertido este tema en un lenguaje tan técnico y esotérico para que los ciudadanos no entiendan, me corresponde como representante de los ciudadanos hacer pedagogía y hacerlo entendible para que el voto no sea emocional, más bien racional e informado”, dijo Ordóñez sobre su continuo rol de pronunciarse sobre los mecanismos que gestiona el gobierno para blindar los acuerdos.

“Le están diciendo mentiras al país, la verdadera propuesta es la del referendo es la que ofreció el presidente al principio, pero lo vieron como un suicidio, y lo modificaron”, sentenció.



Alejandro Ordóñez negó que esté haciendo campaña en contra de la paz, tal como lo vienen diciendo algunos funcionarios, y más bien confió en poder hacer que los ciudadanos, “que tienen el deseo de que se concrete la paz” tenga un voto bien informado.



Respecto a los rumores de una posible candidatura a la Presidencia de la República, Alejandro Ordóñez aseguró que no está en sus planes y calificó de “chiste” decir que sus críticas a la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc es buscando votos para llegar a ser presidente.



“Eso es un chiste estoy hoy cumpliendo mis deberes constitucionales, la Constitución le permite a la Procuraduría ejercer su función preventiva, la Procuraduría no solamente es un órgano disciplinario, es un órgano que tiene funciones de intervención judicial”, manifestó.

Finalmente, reiteró que su único propósito es “advertir” los riesgos que están afectando el ordenamiento jurídico de Colombia con el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.