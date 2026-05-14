“Lo que dice el magistrado Prada es mentira”: Benedetti responde a carta sobre riesgos electorales

A través de su cuenta en X, Benedetti aseguró que las afirmaciones del magistrado “son mentira” y defendió la gestión del Gobierno. “El CORMPE ha brindado garantías de seguridad como nunca antes en el país”, afirmó.

La reacción del ministro se produjo luego de conocerse la carta fechada el 6 de mayo de 2026, en la que Prada expresó preocupación por el deterioro del orden público y el impacto que tendría sobre el derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad. En el documento, el magistrado señaló que la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales representa un riesgo para candidatos, líderes políticos y votantes. Además, citó alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE), según las cuales 185 municipios del país estarían en riesgo electoral, de los cuales 94 tendrían riesgo extremo.

Prada también cuestionó la falta de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, mecanismos que considera fundamentales para que partidos y campañas puedan exponer situaciones de riesgo y coordinar respuestas institucionales.

Sin embargo, Benedetti sostuvo que el magistrado sí ha sido convocado a esos espacios, incluida una reunión realizada recientemente en Manizales, a la que asistieron cinco magistrados del CNE. “Si usted no asiste pues no va a tener información actualizada y veraz de cómo va el proceso electoral”, escribió el ministro en su publicación.



El jefe de la cartera política también aseguró que la carta divulgada por Prada ya había sido respondida desde el pasado 8 de mayo y reiteró que la invitación a participar en la Comisión de Garantías Electorales fue enviada originalmente el 5 de mayo. Finalmente, Benedetti cuestionó el tono de la denuncia del magistrado y afirmó que sus declaraciones “parecen más un show de mala leche que una preocupación real sobre el proceso electoral”.