“Han sido repelidos por la fuerza pública”: Benedetti negó constreñimiento de grupos ilegales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre las recientes denuncias de grupos al margen de la ley que estarían presionando a la comunidad para que voten por un candidato a la Presidencia.

“Eso no es verdad. No pueden estar diciendo eso, aquí los grupos armados han estado repelidos por la fuerza pública. Antes de las elecciones del ocho de marzo decían que había alerta por 300 municipios y no pasó nada, algunas veces es más bulla electoral que la verdad”, respondió el jefe de la cartera política.

Sus declaraciones se dieron al término de una reunión en Casa de Nariño con observadores nacionales e internacionales. El ministro dijo que fue positiva y sobre la ausencia del registrador Hernán Penagos señaló que no fue él quien hizo la convocatoria y desconoce si decidió no ir o no fue invitado.

Agregó que durante este encuentro el presidente expresó su preocupación sobre que el software se está mostrando, pero no se puede auditar.



“Parece que alguna de estas personas de observación extranjera tienen el punto de vista tecnológico entonces realmente podrán hacer esta auditoría”, agregó.

Al encuentro asistieron siete organizaciones nacionales y una internacional, para lo cual registran 309 observadores acreditados. Estuvo también José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Por parte del Gobierno nacional asistió el jefe de despacho, la directora del Dapre y el presidente Gustavo Petro, al igual que el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

Esta reunión se da luego de que se conociera la carta del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la que advierte sobre graves riesgos de seguridad y falta de garantías para el proceso electoral en Colombia. Prada también alertó sobre la ausencia de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales, en los que se reúnen partidos y entidades para coordinar respuestas institucionales en materia de seguridad.