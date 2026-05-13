Benedetti responde tras denuncias de seguridad de candidatos y presunto proselitismo de embajadora

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre las garantías de seguridad para los candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta y aseguró que el Gobierno ha reforzado los esquemas de protección para todos los aspirantes a la Casa de Nariño.

Las declaraciones se dieron luego de una alerta reportada por la campaña del candidato Abelardo De La Espriella durante un evento en Envigado, Antioquia, donde integrantes de su esquema de seguridad habrían identificado a un hombre armado en medio de la actividad política.

“Del 8 de marzo para acá más de 460 policías se han ajustado en los esquemas de los candidatos, con más de 260 hombres de la UNP y 94 vehículos blindados. Además de ello, ha habido 450 eventos donde se han dado más de 11.400 hombres. Empezamos siete meses antes de que fueran candidatos”, aseguró el ministro.

El jefe de la cartera política también rechazó señalamientos sobre una supuesta participación del Gobierno en actividades proselitistas.



“El Gobierno no está haciendo campaña ni se han usado recursos públicos para constreñir el voto. No hemos presionado alcaldes, gobernadores o funcionarios públicos ni pedido el voto por alguien. Quien diga eso está jugando con la democracia”, sostuvo.

La controversia surgió después de que la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, apareciera en una entrevista con un medio de comunicación haitiano hablando favorablemente del candidato Iván Cepeda. Durante la conversación, la diplomática aseguró que Cepeda “es un hombre bueno” y que “está con el pueblo”.

Tras conocerse el video, el propio Cepeda rechazó cualquier intervención de funcionarios públicos en su campaña y pidió que se investigue.

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“De ser cierta esta información, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político ni en actividades de mi campaña electoral. Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas”, escribió en su cuenta de X.