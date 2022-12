Lo que responderá el general (r) Mario Montoya ante la JEP por falsos positivos

En entrevista en primicia con BLU Radio, el abogado del general (r) Mario Montoya, Andrés Garzón, aseguró que ya fueron notificados por la JEP sobre el llamado a rendir versión el próximo 12 de febrero de 2020 sobre el caso 003, llamado “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, más conocido como falsos positivos.

En la notificación que hizo la justicia transicional en una llamada telefónica a Montoya, se hace referencia a las explicaciones que tendrá que dar sobre informes de la Fiscalía, víctimas y otros elementos de juicio que lo implican en hechos que violan los derechos humanos.

¿Qué viene en el proceso para el general (r) Mario Montoya después de haber sido notificado por la JEP tras recibir informes que lo vinculan con falsos positivos?, ¿cómo se están preparando?

R/: “Hay que decir que muy seguramente la JEP hará una decantación de esos informes ya que no todos conciernen al general Montoya en la medida en la que las operaciones militares para el año 2004 a 2008 estaban divididas en dos grandes grupos.

Unos eran las unidades que estaban al mando del Comando General de las Fuerzas Militares, la llamada Fuerza de Tarea Conjunta Caribe, y otra muy distinta eran las unidades que estaban al mando del Comando General del Ejército; dentro de ese escenario de división de operaciones y de unidades pues el mando estaba igualmente dividido. No por ser el comandante del Ejército se conocen de todas las operaciones del Ejército y eso hay que dejarlo absolutamente claro, se conocen algunas precisamente por esa división”.

Es decir, aunque haya sido nombrado en diferentes informes, ¿ustedes solicitarán claridad sobre las unidades que estaban bajo su mando?

R: “Yo me imagino que la JEP debe tener claridad sobre ese aspecto, en este momento he visto que se han mencionado una cantidad de batallones y de unidades militares que no estaban bajo la jurisdicción del Comando General del Ejército, es decir, del general Montoya. Igualmente, de fechas que no corresponden a los momentos en que el general Montoya estuvo como comandante del ejército”.

¿Cuál será el proceso en la diligencia?

R: “Nosotros iremos a dar las explicaciones pertinentes, obviamente si debo expresar que la situación respecto de informes de víctimas, informes de terceros debe ser muy bien valorada porque esos informes no son informes oficiales, no tienen cifras confiables, no tienen actuaciones que sean rigurosas respecto de las conclusiones.

Por lo tanto, nosotros estaremos atentos a que la JEP tenga la rigurosidad de seleccionar aquellos informes que realmente tiene la técnica y las condiciones para convertirse en un elemento de juicio para determinar si se hicieron o no actos atribuibles al general Montoya”.

¿Cuáles eran las unidades que estaban bajo el mando del general (r) Montoya?

R/: “El Ejército siempre tuvo un comandante que fue Mario Montoya en el periodo en el cual ejerció, y esas unidades militares enumerarlas en este momento no podría, pero son menos del 10% de las que se han mencionado en los informes que hasta ahora vamos a conocer y que nos va a correr traslado de la JEP”.

¿Cuál es la situación del general (r) Montoya?, ¿cuál es la posición de él?

R/: “Nosotros estamos trabajando en el proceso y buscando información para también presentar la realidad de lo hecho por el general Montoya. Él tiene dos grandes antecedentes: la operación Jaque y todos los golpes que se le dieron a las Farc y tengan muy claro que eso nunca lo van a perdonar, nunca lo van a perdonar porque el ridículo que hizo las Farc con esa operación inteligente que fue Jaque les duele y por eso es que el ataque es grave y contra el general Montoya”.

Sobre Dabeiba, la JEP viene adelantando diferentes diligencias que han permitido el rescate de cuerpos sin identificar que podrían ser falsos positivos, ¿qué conocimiento tiene general (r) Montoya sobre las operaciones en esta zona de Antioquia?

R/: “Las operaciones militares que se hicieron en la zona de Dabeiba, Antioquia, y hacia el norte no estaban bajo el mando de Mario Montoya Uribe, eso era de la Fuerza de Tarea Conjunta del Caribe y esa no estaba bajo su mando.

Eso tiene que quedar claro porque es que aquí se ha tratado de vincular todo el tiempo a que es Mario Montoya quien conocía todas las operaciones militares en todas las regiones del país y eso no es así”.

Hay especulaciones sobre los cuerpos encontrados en Dabeiba. Hay quienes dicen que no corresponden a civiles presentados como bajas en combate, sino sobre posibles guerrilleros que murieron en combate y que fueron enterrados allí por las Farc, ¿qué información tienen sobre esto?

R/: “Dabeiba no hacía parte del teatro de operaciones cuyo comando estaba en cabeza de Mario Montoya y respecto a estas afirmaciones, no tengo ningún elemento de prueba que siquiera medianamente me lleve a concluir que eso es cierto. Esperaremos a que las autoridades determinen si eso fue así o no, pero eso no tiene ninguna vinculación con Mario Montoya”.

