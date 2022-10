Lo único oficial es que el niño que estaba en Farc fue entregado por CICR: ICBF

Aunque un directivo del ICBF dijo a Blu Radio que el menor se habría fugado de la guerrilla no habría sido liberado, Barraquer enfatizó en que la única versión oficial es que “al niño lo entrega la Comisión de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo en el marco de los protocolos que ellos desarrollan para ayudar al Gobierno en estos temas en particular”.



La Defensoría del Pueblo regional Arauca, la Iglesia Católica y la Cruz Roja habrían hecho parte de una misión humanitaria con el fin de recibir a un menor de edad que se encontraba en las filas de las Farc y que supuestamente fue entregado por esa guerrilla.



Así lo aseguró a Blu Radio la defensora del Pueblo de Arauca, Gloria Cuitiva, quien indicó que la guerrilla habría entregado al menor.



También, la Cruz Roja le dijo a Blu Radio: “efectivamente el menor fue entregado ayer por la guerrilla de las Farc en Arauca a una misión humanitaria del CICR acompañada esa misión por la Defensoría del Pueblo y la iglesia. El menor quedó en manos del ICBF. Sobre si el menor estaba detenido o estaba reclutado, no tenemos información para entregar”.



Se trata de un joven de 15 años que al parecer llevaba 11 meses en el grupo armado ilegal y que este domingo fue recibido en zona rural de Puerto Rondón, Arauca.



La subdirectora del ICBF, Margarita Barraquer, también dijo en los micrófonos de Mañanas BLU que no se puede confirmar si el menor se fugó de las filas de las Farc, pues es un proceso que se debe manejar con cautela.



“Seguramente en el marco de la entrevista que el defensor de familia le hace el niño habrá información sobre ese tema pero el proceso de protección del niño tenemos que manejar con cautela y por eso esa es información que en este momento no podría darle”, finalizó.