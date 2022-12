Los 14 congresistas que estarían en el Sisbén, según Paz y Reconciliación

En un informe revelado por la fundación Paz y Reconciliación se daría cuenta de la presencia de varios senadores y representantes en el Sisbén, pese a tener salarios que ascienden a la suma de 40 millones de pesos.

Según explicaron, para llegar a la consolidación y determinar el número de los que aparecen allí, se procedió a tomar los números de cédulas de los parlamentarios y se accedió al sistema.

Según el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, si bien aparecer en el Sisbén no es un delito, resulta llamativo que “a pesar de estar ganando casi 40 millones de pesos, no hayan pedido el retiro de esa base de datos. Aquellas personas que están por debajo de 59 puntos, de esos 14, la mitad, poco más de la mitad, están por debajo de esos 59 puntos, pueden acceder a subsidios”, indicó Ávila.

En el listado que se dio a conocer aparecen nombres como el de Nilton Córdoba, Félix Alejandro Chica, Miltón Hugo Angulo, Jorge Enrique Burgos, Nevardo Rincón, Yenica Acosta, Cesar Augusto Ortiz, Felipe Andrés Muñoz, Oscar Camilo Cárdenas, Flora Perdomo, Carlos Julio Bonilla, León Fredy Muñoz, Mónica Liliana Valencia y Silvio José Carrasquilla.

“Lo que han dicho los congresistas es que ellos no sabían, que no entienden y que no hay nada ilegal, pero lo cierto es que varios de ellos pueden recibir o pueden acceder a subsidios, manejan partidas en su territorio, y no pidieron la baja de la base de datos del Sisbén”, añadió Ávila.

Ninguno de los 14 congresistas que aparecen en el Sisbén está recibiendo subsidios del Gobierno Nacional, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación.

La entidad indicó que había detectado inconsistencias en la información de siete de los mencionados congresistas, por lo cual su permanencia en la base de datos ha estado o está en verificación con el fin de establecer si la información reportada en la encuesta corresponde a la realidad.

Sin embargo, cualquier colombiano puede estar registrado en el Sisbén, pero eso no le da derecho automáticamente a recibir subsidios.

Finalmente, manifestó que les corresponde a los órganos de control determinar si los senadores y representantes recibieron subsidios.

