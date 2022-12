Los 6 meses de plazo para firmar la paz no han comenzado a correr: Farc

El vocero de las Farc en La Habana, Cuba, Luis Antonio Lozada Gallo alias ‘Carlos Alberto Lozada’ aseguró que hasta que no se termine el tema de la justicia y se firme totalmente el punto, no entrarían a correr los 6 meses de plazo para firmar la paz, que según el presidente Juan Manuel Santos, acabarían el 23 de marzo de 2016.



“Es un debate que habrá que realizar en la mesa cuando tratemos de ver en qué momento se cierra el tema de justicia, en ese momento se podrá ver a partir de qué día comienzan a contarse los 6 meses”, dijo Lozada. (Vea aquí: Santos pedirá mandato a la ONU para verificación del cese bilateral al fuego )



El guerrillero también señaló que el acto legislativo que busca acortar algunos tiempos para que lo acordado en La Habana, Cuba, tenga un desarrollo más rápido, no representa a las Farc, por lo que no lo apoyan.



Señalan que la idea de un plebiscito tampoco está dentro de sus alcances sino que insisten en el desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente. (Lea también: Santos pide a Farc un esfuerzo para decretar cese al fuego bilateral en enero)



Cabe recordar que el pasado 23 de septiembre desde La Habana, Cuba, junto a Rodrigo Londoño Echeverry alias ‘Timochenko’, el presidente Juan Manuel Santos anunció que desde ese día se ponía un plazo máximo de 6 meses para firmar la paz, el cual culminaría el 23 de marzo de 2016.