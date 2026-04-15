Los departamentos que también se sumaron a los acuerdos para levantar el paro por predial

La protesta campesina que durante una semana bloqueó el acceso al aeropuerto de Bucaramanga, capital del departamento colombiano de Santander, fue levantada este martes tras un acuerdo entre el Gobierno y autoridades regionales que contempla la revisión de los avalúos catastrales que originaron las manifestaciones.

"Se ha podido firmar un acta", afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, al término de una reunión en Bucaramanga con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

Benedetti agregó que "los alcaldes afectados van a revisar dónde fue que hubo un incremento" de los avalúos por encima de lo esperado por los campesinos de la zona y que en consecuencia aumentó los impuestos a pagar por las propiedades rurales. Asimismo, indicó que se crearán mesas técnicas para analizar la situación.

El ministro subrayó que con estos compromisos "se ha levantado el paro" en Santander y celebró que se haya evitado una escalada de violencia, uno de los principales temores del Ejecutivo durante las jornadas de protesta.



Por su parte, los departamentos de Boyacá, Casanare y Risaralda se sumaron este martes a los acuerdos alcanzados en Santander para levantar el paro campesino contra el alza en los avalúos catastrales.

Gobierno busca levantar paro campesino. Suministrada.

Las protestas también se registraron en Norte de Santander y en el departamento del Cesar. En Casanare se levantó el bloqueo a la salida de Yopal hacia Villavicencio, sobre la vía Marginal del Llano.

En Risaralda también quedó habilitada la vía entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. Allí se acordó suspender por tres meses el cobro del impuesto predial para predios en Dosquebradas, y se exigió el regreso del equipo técnico del Área Metropolitana Centro Occidente para revisar los avalúos directamente con la comunidad.

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En Boyacá se levantaron cinco puntos de bloqueo

Los municipios de Chitaraque y Moniquirá desbloquearon las vías nacionales, y avanzaron las mesas de diálogo en Chiquinquirá, Saboyá y en Tinjacá. Mientras que el departamento del Cesar se levantaron los bloqueos en San Alberto, el sector El Retorno, en la Autopista Río Grande y Troncal del Magdalena Medio en el sur del departamento.

Hay que recordar que el origen del paro es la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que actualizó los avalúos catastrales en 527 municipios. En algunos casos los incrementos superaron el 8.000%, lo que elevó el cobro del impuesto predial… Una reunión de seguimiento está programada para el 6 de mayo en la capital del país.