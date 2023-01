“Los Kfir cumplieron su vida útil, es un proceso que se necesitaba arrancar”: exdirector del Dapre

Continúa la polémica por el vencimiento del documento Conpes que autorizaba la compra de aviones de combate para reemplazar los actuales Kfir , el cual caducó el pasado 31 de diciembre y con el que se pretendía hacer una inversión por casi 650 millones de dólares.

Las opiniones en el país están divididas, pero para Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno de presidente Iván Duque, la renovación de la flota es clave, ya que “los Kfir cumplieron su vida útil, es un proceso que el país necesitaba arrancar”.

Publicidad

Los principales motivos, según Muñoz, para impulsar este Compes a 10 años, era el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con artillería, escudos antiaéreos y otros componentes clave para el Ejército y la Fuerza Aérea.

“El proceso de recambio debió arrancar hace unos años, no solo por los riesgos para los pilotos, sino también en términos de capacidad y nuevas tecnologías, en eso era claro el documento, además de las vulnerabilidades para el país”, afirmó el exfuncionario en Mañanas Blu.

En la misma línea, el general (r) Guillermo León, entonces comandante de la Fuerza Aérea entre 2013 y 2015, concuerda con Víctor Muñoz en que la renovación de los aviones primordial.

“Los aviones ya han sido modernizados en dos ocasiones anteriores, son alrededor de 10 años de la modernización. El problema no es modernizarlos, sino que el avión no da más”, sostiene León en entrevista con Blu Radio.

Publicidad

El proceso del Compes, explica el generar en retiro, no se da de la noche a la mañana, “entra en una línea de producción de las fábricas elegidas, una programación de la entrega de aviones nuevos, mientras sale la flota antigua”. Con esto, enfatiza en que era necesario darle vía libre al acuerdo contractual para surtir procesos y no dar más espera a la transición.

Para León, la decisión va encaminada a la obsolescencia programada. “El tema de los motores, los componentes mayores ya no se fabrican, no se consiguen nuevos, lo que hay es una reparación de la reparación. Esto reduce el tiempo de servicio de los elementos, porque al no conseguirle los elementos y entrar a reparaciones, entran en más frecuencia a mantenimiento, elevando los costos”.