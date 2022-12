Los magistrados no tiene ningún control: constitucionalista Juan Manuel Charry

En diálogo con Blu Radio, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry afirmó que la tesis de la Corte de que no se puede reformar la Constitución es muy criticable ya que la Carta de 1991 otorga control de constitucionalidad a la Corte sobre las reformas sólo por vicios de procedimiento, no por su contenido.

“La Corte cogió esa doctrina diciendo que no se pueden transformar elementos esenciales de la Constitución y no tenemos mayores elementos para diferenciar lo esencial de lo no esencial; y con esa tesis la Corte ha sostenido que no se pueden suprimir órganos como el Consejo Superior de la Judicatura, que viola la división de poderes, o suprimir la Comisión de Acusaciones. Lo criticable es que la Corte entra a analizar el contenido de las reformas constitucionales y hay corrupción, mal desempeño de funciones, la justicia requiere de una profunda reforma y la Corte está señalando que si no le gusta la reforma pues la va a declarar inconstitucional, con la tesis con que viola un elemento esencial de la Constitución”, afirmó Charry.

Aseguró que la reforma a la justicia es necesaria por varias problemáticas como la congestión en los despachos, la impunidad en materia penal pero que el problema constitucional más relevante es que los jueces controlan a los congresistas y los congresistas controlan a los jueces, a los altos magistrados:

“No hay control político sobre los magistrados porque son los congresistas los que lo hacen y estos congresistas están controlados por los jueces y termina neutralizada la función de control político de los magistrados; lo que implica que los magistrados no tiene ningún control”, añadió.

Según el analista, los errores que se cometen en la Rama Judicial no tienen control y los magistrados están libres de tomar decisiones a sabiendas de que no existe quien ejerza control sobre ellos, lo cual pretendía corregir la Comisión de Aforados que la Corte declaró inconstitucional.

