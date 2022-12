Los puntos para el consenso que propone Alejandro Ordóñez

En una carta de 10 puntos, Alejandro Ordóñez propone lo que podría ser la hoja ruta para que el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez resuelvan las diferencias que tienen y se pueda avanzar en el proceso de paz.

1. Respetar la decisión del pueblo frente al acuerdo final.

2. Reconocer que en Colombia no hay amigos ni enemigos de la paz.

3. Este debe ser un diálogo entre quienes estamos en el marco de la Constitución y tiene como propósito conseguir un acuerdo final con las Farc ajustado.

4. Antes que negociar cualquier cosa con las Farc debe haber una negociación con la sociedad colombiana.

5. No existen inamovibles en el contenido del acuerdo final suscrito entre Santos y Timochenko, todo hasta una coma puede ser revisado y modificado.

6. Quien tiene la faculta exclusiva para legar a un acuerdo con las FARC es el Presidente, pero en este momento teniendo en cuenta el mandato popular, dicha facultad debe ser ejercida para llegar a un acuerdo final que recoja las preocupaciones de la mayoría expresada en las urnas.





7. Con el fin de asegurar la efectividad del mecanismo de diálogo entre el Gobierno y los voceros del NO, es importante designar países con regímenes democráticos que realicen acompañamiento neutral y sirvan de garantes con objetividad y transparencia.



8. Mantener el cese bilateral de hostilidades con las Farc hasta tanto no se alcance un acuerdo en el corto plazo y no existan amenazas a la seguridad y a los derechos de los colombianos. En ese marco garantizar la seguridad de los miembros de la organización ilegal.



9. Mientras se consigue el consenso nacional, no se deben afectar de ningún modo la implementación de los programas y planes necesarios en los territorios para avanzar en la construcción del estado de derecho y paz.



10. El Gobierno tiene que fortalecer la persecución del delito. El proceso de paz no puede seguir siendo una excusa para que el Estado debilite la lucha contra el crimen, especialmente el narcotráfico que ha sido el combustible para financiar a las Farc.



Y agrega, "Quienes votamos por el NO hacemos parte de diferentes partidos o somos ciudadanos sin partido, pertenecemos a diferentes credos, quienes lideramos el NO debemos tener una posición clara. Santos debe hacerle entender a las Farc qué él como presidente está sometido a la Constitución y qué en un nuevo acuerdo exige mayor consenso político".