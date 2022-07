“Los representantes no dudaron en respaldarme para renovar la Cámara: Jaime Lacouture

La elección de Jaime Luis Lacouture a la secretaría general de la Cámara de Representantes se convirtió en objeto de debate y controversia en el Congreso de la República por la posible inhabilidad en la que estuviera incurso, así como por su relación de amistad con el senador conservador Carlos Andrés Trujillo quien habría favorecido su llegada al puesto. Igualmente, Lacouture ha recibido señalamientos por su relación familiar con Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías.

En entrevista con Mañanas Blu, Jaime Lacouture, dijo que su nombramiento busca la renovación en la corporación y no negó su cercanía con el senador Trujillo ni su vínculo familiar con el Ñoño Elías.

“Yo no tenía ninguna inhabilidad ni incompatibilidad para esto, antes de tomar la decisión consultamos la opinión de expertos constitucionalistas y nos dieron la tranquilidad. Los representantes no dudaron en respaldarme para hacer esa renovación en la Cámara, no tengo ninguna duda,”, sostuvo el nuevo funcionario del Congreso.

“Tengo una relación de amistad con el senador Carlos Andrés Trujillo, lo que no es cierto es que mi postulación haya sido una imposición. No he desconocido tampoco una relación familiar que tengo con el señor Ñoño Elías, mi esposa es prima hermana de él”, agregó.