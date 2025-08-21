Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Disturbios en Avellaneda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Lula llega a Colombia a reunirse con Petro en la Cumbre de Países Amazónicos

Lula llega a Colombia a reunirse con Petro en la Cumbre de Países Amazónicos

La 'Declaración de Bogotá' será adoptada el viernes en la V Reunión de Presidentes y Jefes de Estado de la OTCA que encabezarán Petro y Lula.

Presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva
Presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 21, 2025 11:36 p. m.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este jueves a Bogotá donde mañana se reunirá con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en el marco de la V Cumbre de Países Amazónicos en la que las ocho naciones suramericanas que comparten esa cuenca definirán compromisos para llevar a la COP30.

Lula, anfitrión de la próxima COP30, fue recibido a su llegada por la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, quien este jueves presidió en Bogotá la III reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores y delegados de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

En esa cita participaron los cancilleres de Bolivia, Celinda Sosa Lunda; de Brasil, Mauro Viera; de Perú, Elmer Schialer; y de Venezuela, Yvan Gil Pinto, entre otros, que aprobaron 20 resoluciones y la denominada 'Declaración de Bogotá', según informó la Cancillería colombiana.

Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
Foto: AFP

La 'Declaración de Bogotá' será adoptada el viernes en la V Reunión de Presidentes y Jefes de Estado de la OTCA que encabezarán Petro y Lula con miras a discutir compromisos concretos para la protección del llamado "pulmón del mundo".

Dichos acuerdos serán llevados como una posición común de los países miembros de la OTCA a la COP30 que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en la ciudad amazónica de Belem do Pará.

Luego, los dos mandatarios se reunirán en privado y cerrarán la jornada con declaraciones a la prensa.

Publicidad

La última visita oficial de Lula a Colombia fue en abril de 2024 durante la inauguración de la Feria Internacional de Libro de Bogotá, que tenía a Brasil como país invitado.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lula Da Silva

Gustavo Petro