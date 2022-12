Macías pedirá a Procuraduría que defina si investiga a Mockus por gesto en Congreso

El senador Ernesto Macías, elegido el pasado viernes como presidente del Senado, reiteró que pidió enviar a la Comisión de Ética del Senado el caso de Antanas Mockus, que, en pleno acto de instalación del Congreso, se bajó los pantalones.

Vea también Esta semana se definiría si conducta de Antanas Mockus podría acarrearle sanciones

Publicidad

El senador dijo que personalmente no le parece decente el gesto, pero enfatizó en que, por ser el presidente de la corporación, no se pronuncia sobre el mismo.

“Considero que eso no es decente. Sin embargo, no me corresponde a mí decir si cometió o no una falta”, expresó.

En ese sentido, el presidente del Senado dijo que pedirá a la Procuraduría que defina si investiga a Mockus por este hecho.

“Nos corresponde hacerlo porque en este país de leyes, mañana el inconveniente es al contrario y van a decir que el presidente del Senado no lo hizo”, puntualizó.

Publicidad