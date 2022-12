Madres de Soacha conmemoran 11 años del holocausto de los falsos positivos

Un acto simbólico tuvo lugar en el barrio Santa Cecilia en Usaquén, hasta donde las madres de quienes fueron ejecutados por el Ejército de Colombia llegaron a conmemorar los 11 de los "Falsos Positivos".

Las fotos de quienes salieron de sus casas a buscar trabajo y nunca volvieron fueron puestas alrededor de una ofrenda para recordar las cerca de 10.000 víctimas que habrían dejado las acciones de miembros del Ejército en 2008.

Gloria Martínez, madre de Daniel Martínez, manifestó que a pesar de las constantes audiencias que se han realizado en la JEP, aún no conocen toda la verdad de lo ocurrido.

"Para nosotras es muy difícil seguir acudiendo a estas audiencias para escuchar una y otra vez cómo fue que mataron a nuestros hijos, pero aún no nos han revelado la verdad, lo que tenemos es una verdad a medias", dijo.

En medio de la ceremonia, Rubiela Giraldo le pidió al Gobierno Nacional que le permita a uno de sus hijos salir de la Fuerza Aérea, donde actualmente está prestando el servicio militar, llevado por la necesidad de la libreta militar como requisito para encontrar trabajo.

"Mi hijo fue al Ejército y contó que era hermano de uno de los asesinados en las ejecuciones extrajudiciales, que necesitaba la libreta, pero allá no lo quisieron ayudar. Decidió irse a la Fuerza Aérea, pero no quiso contar lo sucedido y ahora me dice que es muy difícil", mencionó.

El joven le ha manifestado a Giraldo su deseo de desertar, sin embargo, no lo ha hecho por miedo a represalias.

"Hace poco fue la entrega de armas y él no quiso recibir el fusil porque dice que, con un arma de esas, le quitaron la vida a su hermano", comentó.

