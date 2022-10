Magistrado Novoa califica de retaliación compulsa de copias del CNE a Fiscalía

Luego de la revelación de hizo Blu Radio, en relación con la compulsa de copias por parte del CNE a la Fiscalía en contra del magistrado Armando Novoa, por presuntamente haber violado el procedimiento para dar por terminada una investigación a la campaña del presidente Santos en 2014, Novoa se pronunció públicamente y afirmó que esta decisión corresponde a una retaliación.



"Afirmo de manera enfática que no he cometido ninguna falta disciplinaria o penal y reitero que las acciones que adelanta la mayoría del CNE obedecen a una retaliación por mi posición en relación a la necesidad de que se investiguen los hechos ocurridos en la financiación de las campañas presidenciales de los años 2010 y 2014 y por las propuestas sobre la urgente e inaplazable reforma al Consejo Nacional Electoral", advirtió.



Sobre los hechos en cuestión, el magistrado explica que "para el estudio de este asunto, el CNE designó una comisión de dos consejeros (Felipe García y Armando Novoa). En cerca de dos años el consejero García no manifestó ningún interés en el asunto y, antes por el contrario, guardó silencio desde el 8 de mayo de 2015 cuando por iniciativa de mi despacho se profirió el auto que ordenó abrir indagación preliminar a la campaña presidencial".



Dice Novoa que esa situación lo llevó a presentar a la Sala Plena "un proyecto de archivo, pues la investigación se inició por solicitud de parte interesada que no mostró ningún interés. Al momento de la presentación (9 de agosto) y de la decisión (14 diciembre) ninguno de los presentes (Alexander Vega, Bernardo Franco, Yolima Carrillo, Carlos Camargo, Ángela Hernández, Emiliano Rivera y Armando Novoa) advirtió irregularidad alguna, pues esta nunca existió".



Finalmente, el magistrado asegura que el archivo en la etapa de indagación preliminar, "no impide que ante hechos no conocidos por la autoridad en su momento, se inicie otra indagación, pues en materia administrativa no opera la cosa juzgada".



"Contrasta la diligencia de la mayoría del CNE en este asunto con la poca celeridad en las investigaciones, uno de los ponentes esta en vacaciones y varios consejeros de viaje en el exterior", concluye Novoa.