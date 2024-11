Magistrado Polo a Duque: "Jueces de la Corte son personas íntegras, pulcras y honradas"

Este martes, 19 de noviembre, el Senado de la República eligió a Miguel Efraín Polo nuevo magistrado de la Corte Constitucional. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, durante una de sus primeras apariciones públicas tras la elección, Polo compartió su experiencia y los retos que ahora enfrentará.

Asimismo, respondió a los cuestionamientos que su nombramiento despertó en varios sectores, los cuales alegan por la independencia de la Corte.

Se refirió, por ejemplo, a la crítica del expresidente Iván Duque , quien se preguntó vía X: “¿Por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Dicen cercanos al Gobierno que ya ni un referendo ni una Constituyente parecen ser la opción. Ahora van detrás de una extensión del mandato por dos años con el argumento de la paz”.

El elegido magistrado Polo comentó que estas afirmaciones son parte de la “libertad de expresión”; sin embargo, reiteró su compromiso con la Constitución y el Estado de derecho. Asimismo, evitó hacer un debate político porque, según dijo, no le corresponde como magistrado.

“Ese tema se puede aproximar con dos perspectivas. La primera perspectiva, pues es un análisis político que a mí no me corresponde y en eso, seguramente, todos los actores nacionales se pronunciarán y tomarán las decisiones correspondientes, pero desde el punto de vista jurídico y lo que corresponde a mi rol como el próximo magistrado de la Corte Constitucional, a partir de la elección que tuvo el Senado, yo debo decir y lo he reiterado, la Constitución política tiene unos mecanismos, tiene unas formas y los jueces constitucionales somos los que estamos obligados a preservar que esos mecanismos y esas formas se cumplan”, aseveró.

Independencia judicial

Además, enfatizó que un juez debe actuar con total independencia, lo que se traduce en decisiones basadas en un análisis riguroso de la normativa y no en presiones externas. Por eso, destacó la importancia del diálogo y la armonía entre las diferentes ramas del poder público, así como entre los distintos magistrados de la Corte.

“Lo que yo sí tengo absolutamente claro y lo he visto durante toda mi vida en la Corte Constitucional, en donde he trabajado por más de 18 años, es que los jueces que integran la Corte son personas íntegras, pulcras, honradas y que siempre han tenido la labor de cumplir con la Constitución y eso es lo que nosotros hacemos, no hacemos nada distinto a eso”, añadió.

Un aspecto crucial de la entrevista giró en torno a la carga ideológica dentro de la Corte. Miguel Efraín Polo mencionó que, aunque pueden existir diferencias en las interpretaciones, siempre se busca el consenso y se respeta la diversidad de pensamiento.

"La corte es una institución que delibera internamente con rigor y eso hace que las decisiones que se adoptan sean bastante ponderadas", puntualizó el nuevo magistrado.

Futuro de la Corte

Al ser preguntado sobre su visión para el futuro, manifestó su deseo de ser un magistrado que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho y la efectividad de la justicia. Recalcó que cree firmemente que las decisiones partidas por la Corte deben reflejar los principios del ordenamiento constitucional y responder a las demandas sociales.