Maratón de echados en el Congreso: embarazadas y prepensionados salieron sin respetarse sus derechos

Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, recibió la denuncia de supuestos despidos en el Congreso de la República con el cambio de legislatura, sin tener en cuenta que fueran mujeres embarazadas o personas a punto de recibir su pensión.

Las fuentes de la denuncia le solicitaron al congresista Miguel Uribe, de la única bancada de oposición o sea el Centro Democrático, que enviara un derecho de petición y gracias a ello se pudo confirmar lo denunciado.

Con la respuesta al derecho de petición, Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, pudo confirmar que a 19 de julio de 2022, o sea a un día del posesionarse los nuevos representantes, siete mujeres habían notificado previamente su estado de embarazo y ocho más notificaron incapacidad por estado de embarazo. Y sin embargo a la misma fecha, fueron retiradas de su cargo cuatro mujeres que precisamente habían notificado ya su estado de embarazo. Adicionalmente, fueron retiradas dos personas a punto de pensionarse; uno de los cuales notificó que fue recibido en otra UTL, entonces siguió cotizando semanas, pero el otro quedó por fuera del congreso.

El abogado Andrés Felipe Pérez, representante de una de las mujeres retiradas, habló sobre el caso. “En Colombia, cualquiera sea la vinculación de una persona en estado de embarazo, tiene una protección especial, se llama fuero de maternidad, que garantiza la estabilidad laboral durante el tiempo de embarazo y la duración de la licencia de maternidad. Agotando las acciones judiciales, las personas deben ser reintegradas en una UTL que esté funcionando; no pueden ser despedidas”, sostuvo.

Sobre el tema también habló José Albeiro Mejía Gutiérrez, quien notificó al Congreso que tenia 62 años y 1.104 semanas cotizadas, o sea es un prepensionado a 38 semanas de recibir pensión.

“La ley 790 de 2012 es clara, no podrán ser retirados del servicio las madres cabeza de familia sin alternativa económica, personas con limitaciones y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio para disfrutar de su pensión en el término de tres años contados desde la promulgación de la norma”, declaró Mejía.

¿Por qué pasa esto en el Congreso? Primero, presuntamente, por un desorden que se ve a diario en esas oficinas administrativas, donde pretenden posesionar a todos los funcionarios en tiempo récord y por lo mismo las notificaciones se van represando y estas personas solo se enteran de sus insubsistencias cuando dejan de recibir salario.

Lo que les explica el Congreso a sus funcionarios es que la Corte Constitucional en su sentencias dice que no se puede obligar a lo imposible y como en el acto administrativo dice que se extingue la UTL el 20 de julio, todos quedan sin trabajo porque ya no existe esa UTL. Sin embargo abogados laborales consultados por Blu Radio aseguran que el empleador no es la UTL como persona jurídica sino el Congreso de la República que sigue existiendo aún con los cambios de Congresistas y de equipos de trabajo.

Los afectados aseguran que en el Congreso les dicen que si no están de acuerdo pueden demandar y les comentan que el legislativo ha ganado muchas tutelas de ese tipo.

Mañanas Blu contacto al presidente de la Cámara David Racero pero al momento de la emisión del programa no obtuvo respuesta. De igual manera hablamos con el Jefe de la División de Personal de la Cámara Juan Aaron quién estaba presto a responder pero no obtuvo autorización de su jefe directo.

