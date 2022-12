Marcha Patriótica denunció que está ante un "genocidio político"

"Le anunciamos a la Marcha Patriótica que tendremos defensores públicos especialistas en derechos humanos para que atiendan la defensa pública desde otra órbita", explicó el defensor del pueblo, Carlos Negret.



La excongresista Piedad Córdoba y el vocero nacional de este movimiento social, David Flórez, están buscando una reunión con el presidente Juan Manuel Santos para pedirle un esquema de seguridad más estricto.



"No somos una amenaza ni un peligro para la sociedad", dijo Córdoba.



A su turno, Flórez denunció que no hay avances en las investigaciones de los recientes asesinatos contra militantes de la Marcha Patriótica.



"Por ejemplo el caso del balón bomba en el Chocó inmediatamente se afirma que fue el ELN, pero cuando hay un asesinato de la Marcha Patriótica nunca se afirma quiénes fueron, no se encuentran los responsables ni hay sentencias judiciales efecivas por parte del estado colombiano", advirtió.



También dijo que la Marcha Patriótica está ante el inicio de un "genocidio político".



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-La Marcha Patriótica se reunió con la Defensoría del Pueblo para exigir más protección a los líderes sociales frente a los recientes asesinatos y amenazas.



-En Siloé, oeste de Cali, los habitantes tienen temor que nuevas lluvias puedan generar derrumbes y tragedias, como la ocurrida la semana pasada donde murieron seis personas.



-En Bucaramanga crean grupo especial para control del mototaxismo. Este año las autoridades han impuesto más de 3 mil comparendos por transporte informal.



-El expresidente peruano Alberto Fujimori, que purga condena por delitos de corrupción y lesa humanidad, fue internado en una clínica de Lima ante un posible riesgo de isquemia cerebral y problemas en el hombro, según explicó su médico personal.



-En el barrio Laureles en el sur de Bogotá, un hombre fue Asesinado, según sus familiares, por pedirle a su vecino que le bajara el volumen a su equipo de sonido.



-La Secretaría de ambiente retiró en el norte de Bogotá una nueva valla ilegal que incumplía con los requisitos ambientales que se necesitan para operar.