María Antonia Pardo a Carlos Carrillo por nombramiento en la UNGRD: "No está capacitado"

La posible llegada del exconcejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, como nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en reemplazo de Olmedo López, en medio de la polémica de los carrotanques de La Guajira, desató una serie de críticas por parte de la gerente de Asuntos Internacionales y de Gobierno de ProColombia y exjefe de comunicaciones de la campaña Petro Presidente, María Antonia Pardo.

Pardo recordó un trino de mayo de 2021, en donde Carillo comparó a la funcionaria como una suerte de mala mercenaria. “La democracia es una guerra incruenta y en las guerras hay mercenarios, hasta ahí entendible, pero a los mercenarios los contratan por buenos, lo de Nany Pardo, simplemente no tiene explicación”.

La democracia es una guerra incruenta y en las guerras hay mercenarios, hasta ahí entendible, pero a los mercenarios los contratan por buenos, lo de Nany Pardo, simplemente no tiene explicación. — Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) May 18, 2021

Ante esto, la respuesta de Pardo fue calificar a Carrillo de “bochinchero y pésimo ser humano” y de dedicarse a agredirla y ofenderla con los más rastreros ataques: “A mí, aunque no me conoce, no hizo más que hacerme daño. De su parte recibí los más rastreros ataques. Todo un patán matoneador. Un bully profesional. Si él hubiese sido tan útil como cree, si por él y su trabajo es que tenemos hoy a Petro en la Casa de Nariño, habría sido él la persona nombrada como jefe de debate y no Alfonso Prada, su eterno enemigo, y a quien también lo ha atacado sin ton ni son todos estos años. Él solo hizo bochinche y alejó con insultos a cualquier que, sin ser petrista, quería apoyar a Petro. Él no sumó ni un solo voto. Petro no le debe nada a él, al contrario. Fueron años en los que lo único que hizo fue estorbo”, señaló.

A la izquierda sola no le alcanzan los números para ganar una elección presidencial. Gustavo Petro entendió eso muy bien en 2021 y por eso entraron a la campaña personas de centro como estrategas: para mostrar pluralismo y atraer los votos que faltaban (que no eran pocos).… pic.twitter.com/bBaLW3qDF2 — María Antonia Pardo (@MariaA_PardoJ) March 3, 2024

Pardo finalizó su crítica a Carrillo señalando que hoy lo premian con un puesto que no se merece y para el que no está capacitado y lo califica de matoneador y bully profesional. “Los desastres en el país, que son muchos y seguiditos, no se resolverán a punta de pelotera que es para lo único que este señor sirve . No es un activista, es un bochinchero. Y un pésimo ser humano”, aseguró.