María Fernanda Cabal me ofreció disculpas y retiré la denuncia: Ángela Giraldo

en una fotografía en La Habana, reveló que en las últimas horas mantuvo una conversación con la representante donde le pidió perdón por las acusaciones.

“Ya hablé con la doctora María Fernanda Cabal, ella pidió disculpas”, dijo Ángela Giraldo en diálogo con Blu Radio.

Además reveló que durante la conversación y después de que Cabal le pidiera disculpas, se comprometió con ir a la Fiscalía y retirar la denuncia penal.

“Yo puse esa denuncia porque me vi llena de unos comentarios y me sentí desprotegida físicamente porque me trataban de guerrillera, narcoterrorista. Las instancia que me orientaron fue esa para proteger mi vida”, manifestó.

También dijo que “fue una demanda contra María Fernanda Cabal porque ella hizo el comentario y fue lo que desprendió todas las amenazas”.

Además la representante de las víctimas Reveló que después de haber saludado a la gente que estaba en el recinto, se enteró que había integrantes de las Farc, por lo que se sintió sorprendida y se alejó por un tiempo.

Finalmente manifestó que “lo importante es redundar en eso, en el esfuerzo para reconciliarnos entre los colombianos”.