Maritime Archaeological Consultants responde por primera vez sobre galeón San José

El abogado de Maritime Archaeological Consultants, MAC, empresa originadora de la propuesta para la extracción del galeón San José y quien invirtió 6 millones de dólares en la exploración y estructuración del proyecto, respondió sobre la publicación de BLU Radio acerca de la carta que le envió el arqueólogo Roger Dooley al presidente de la empresa Sea Search Armada el 8 de mayo de 2010, en donde Dooley aseguraba haberse reunido con

“senadores y viceministros de Cultura para ayudarles a pasar una ley que le permitiera a empresas extranjeras participar en el rescate del tesoro y recibir a cambio alguna compensación”.

El correo de 2010 fue enviado a Jack Harbeston, director de Sea Search Armada, y Iota Partners, empresa con la que, según el abogado de Sea Search, Jairo Devis, Dooley trabajó en 2001 en el rescate del galeón Santa Margarita en las Islas Marianas.

“Después de verificar en detalle, la empresa Maritime Archaeological Consultants Switzerlnad AG a quienes asesoro, me indició claramente que no conocían al señor Roger Dooley antes del año 2013. Adicionalmente, me fue indicado que no sabían que el señor Dooley hubiese tenido algún contacto con Sea Search Armada o con personas vinculadas a esta compañía hasta el 29 de mayo de 2018, fecha en la cual el señor Dooley nos informó sobre ciertas comunicaciones que había tenido con dicha empresa”, dijo, a través de un correo electrónico, el apoderado de MAC.

Aquí Maritime Archaeological reconoce que el propio Dooley les confirmó sus comunicaciones con Sea Search Armada. El problema con SSA es que esa empresa fue la que exigió los derechos sobre el San José en 1982 por supuestamente haberlo encontrado, aunque el Gobierno nunca lo reconoció y dijo que sus coordenadas eran inexactas. Fue encontrado en el punto exacto por el Estado colombiano en 2015.

“El mismo día 29 de mayo le fueron solicitadas las explicaciones correspondientes al señor Dooley, quien nos indicó que fue contratado en los años 2000-2001 por un contratista de SSA para desempeñar el cargo de consultor en un proyecto que no tenía ninguna relación con el Galeón San José”, continúa el abogado.

Finalmente,

el apoderado puntualiza que ninguna persona de MAC tenía conocimiento de la comunicación de 2010 ni tampoco de los contactos entre Dooley y Harbeston en ese momento.

Roger Dooley aparece en la página de Maritime Archaological como “coordinador del proyecto” y fue un personaje considerado como clave por el presidente Santos p

or su dedicado estudio sobre los archivos históricos en Cuba, Francia y España, que permitieron dar con la ubicación exacta del barco. El Tribunal de Cundinamarca aún no se pronuncia sobre la continuidad o no de la APP.