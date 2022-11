Martínez tiene las manos manchadas de sangre por Odebrecht: Petro

Luego de la entrevista del saliente fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, con Mañanas BLU, en la cual arremetió contra el senador Gustavo Petro, el congresista de oposición respondió a los señalamientos hechos por Martínez.

A través de su cuenta de Twitter, Petro afirmó que, contrario a lo dicho por el fiscal, Martínez sí tiene serios cuestionamientos por cuenta del escándalo de Odebrecht.

Claro que esta lleno de dineros sucios; los de Odebrecht. Claro que tiene las manos manchadas de sangre, su intento de encubrir la corrupción de Odebrecht llevo al suicidio a Pizano. https://t.co/ZCFWcuD3rX — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 16, 2019

El mensaje está relacionado con la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano, excontroller del Consorcio Ruta del Sol II, en circunstancias que han sido cuestionadas por críticos de Martínez, pese a que las autoridades concluyeron que se habría tratado de un suicidio.

Tras su muerte se empezaron a conocer declaraciones en las cuales quedaron planteados interrogantes sobre el papel de Martínez en el caso Odebrecht.

En su defensa ante hechos en los que ha sido comprometido su nombre como abogado del Grupo Aval, principal socio de Odebrecht en Colombia, Martínez ha dicho que: “Si hubiese tenido algo que ver en lo que trataron de imputarme, no habría podido permanecer en el cargo”.

“El que no ha asistido a esos debates y no le ha dado la cara a la Nación es el señor Petro que todavía no nos ha dicho de dónde le salió la plata, esa bolsita de Cafam o de la que fuera, que cuánta plata llevaba, para qué la llevaba, si esos eran dineros limpios”, sostuvo.