Más de 1.800 reclusos de la cárcel de Rivera, en riesgo por falta de agua

Desde el lunes pasado más de 1.800 reclusos de la cárcel de Rivera, Huila, no tienen servicio de agua potable. Denuncian que ya hay brotes de algunas enfermedades.



Problemas de salubridad se presentan en la cárcel de Rivera a raíz de que el pasado lunes 24 de octubre los reclusos no cuentan con el servicio de agua potable por una falla en el sistema de bombeo.



Ya se presentan problemas de deshidratación y enfermedades en la piel, según lo indicó el personero de Neiva, Andrés Vargas.



“Hay unas fallas comunales y cada celda o cada plancha tiene unos baños y es donde duermen los internos. Lo preocupante es que llegue la noche y ellos tienen que dormir en situaciones lamentables porque los baños van a estar sucios, expeler malos olores y adquirir todo tipo de enfermedades”, narró Vargas.



Ante esta emergencia, BLU Radio habló con las directivas del centro carcelario, quienes indicaron que no están autorizadas para entregar declaraciones por la situación.



La cárcel está recibiendo el líquido exclusivamente para la preparación de alimentos.