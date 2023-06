Más de 100 municipios del país están por debajo del 70 % de vacunación infantil: Unicef

El Programa Ampliado de Inmunizaciones es el mecanismo médico por el cual es posible erradicar y controlar algunas enfermedades, la atención se concentra en los menores de 0 a 5 años, y este plan contempla vacunas contra el neumococo, rotavirus, el polio, sarampión, tosferina, hepatitis y muchas enfermedades más.

Sin embargo, Unicef reporta que en la última década la vacunación ha caído en un 18 %, en Colombia, por ejemplo, explica Salua Osorio, oficial de Salud de Unicef, que tienen registro en el país que hay alrededor de 84.000 niños por vacunar, y que 110 municipios tienen menos del 70 % en la cobertura del PAI.

“Se estima más o menos que hay unos 84.000 niños por vacunar y más o menos en 110 municipios tienen unas coberturas por debajo del 70 %. Entonces, esto a partir de los cálculos, de los datos que se van reportando, vemos situaciones complejas en municipios, en departamentos, como Nariño, Chocó, Amazonas, Vichada, son donde encontramos municipios donde tanto estas cifras de niños cero dosis como subvacunados son las más altas y preocupantes”, explicó la oficial del Unicef.

Una de las razones para no vacunar a los niños nació por la pandemia, ha surgido una sensación de falsa seguridad y el desconocimiento ha hecho que las personas ya no quieran vacunarse.

“Soy mamá de tres niños, la menor tiene 5 años. A los tres les coloqué la vacuna, pero he decidido no colocarle más, porque he visto que las vacunas los hacen enfermar, entonces pues no voy a colocarle más las vacunas”, indicó una madre.

Por su parte, el Ministerio de Salud reportó que para la vacuna de difteria, tosferina y tétano en el periodo 2020 - 2022 sí muestra un descenso importante en 2020 con un 76,62 %.

“Para DPT 3 dosis en menores de un año, en los últimos años se evidencia un comportamiento estable entre el 2012 (91,78 %) y el 2019 (93,37 %) en el periodo 2020 - 2022 si muestra un descenso importante en 2020 con un (76,62%)”, informó a Blu Radio el Ministerio de Salud.

