Más de 2.300 niños recibirán proteína de pollo como apoyo contra la desnutrición: Fenavi

En Colombia, el 11,8 % de los niños menores de cinco años se encuentra en condición de vulnerabilidad alimentaria alta o muy alta, según el Índice de Vulnerabilidad Alimentaria Infantil (IVAI) de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO). Frente a este panorama, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) anunció una nueva edición de Pollo Shares, un programa que busca fortalecer la alimentación de la primera infancia mediante la entrega permanente de proteína de pollo.

La iniciativa proyecta distribuir este año 373.600 raciones de pollo entre más de 2.300 niños de entre 0 y 5 años de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y La Guajira. Con esta nueva etapa, el programa superará los 2,6 millones de raciones entregadas desde su creación en 2019.

El presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, explicó que la estrategia está enfocada en niños de la primera infancia porque intervenir en esa etapa puede evitar consecuencias permanentes en su desarrollo. "Si nosotros logramos sacar a estos niños de la desnutrición cuando están en los primeros años de vida, vamos a poder tener personas en un futuro con más capacidades", aseguró.

Por su parte, el director del programa Pollo de Fenavi, Luis Rodolfo Álvarez, dijo que la meta es garantizar a los niños la entrega continua de proteína durante el año, de manera que su consumo tenga un impacto real en su crecimiento y desarrollo cognitivo. "Nosotros debemos entregar este pollo continuamente durante el año. Esa es nuestra promesa: al menos cumplirles tres platos con pollo a la semana para que realmente haya un impacto en su desarrollo cognitivo", afirmó.



Álvarez explicó que uno de los principales retos del programa es mantener la cadena de frío durante todo el proceso de distribución. Para ello, Fenavi trabaja con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ÁBACO), que se encarga del almacenamiento y la entrega del producto, con el fin de garantizar su inocuidad antes de llegar a los niños.