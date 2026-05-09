Fenavi alerta por ataques contra animales y trabajo de agricultores: "Deterioro en seguridad"

El sector avícola colombiano atraviesa un momento de contrastes profundos. Mientras las cifras de producción alcanzan hitos históricos y el consumo de proteína se consolida en los hogares, la inseguridad en las vías se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad del campo.

Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), habló en El Radar de Blu Radio sobre este preocupante panorama del transporte, consumo y venta de pollo y huevo en el país. Además, reveló cifras que el sector alcanzó recientemente.



Récord de producción y consumo masivo

Según Moreno, el año 2023 marcó un antes y un después para la industria avícola. Recalcó que el año pasado cerró con la producción más alta de pollo y huevo de la historia.

“Cerramos el año con una producción de pollo de dos millones de toneladas, un crecimiento del 10 % en pollo vs. el año anterior”. En cuanto al huevo, el crecimiento fue del 7 %, según añadió.

Estas cifras explican por qué el pollo se ha convertido en el "mejor amigo" de la mesa colombiana. Moreno explicó la magnitud del consumo interno con datos contundentes.

“Un colombiano, para que se hagan una idea, se come 38 kg de carne de pollo vs. 18 de res y 17 de cerdo. Y en el caso de huevo un colombiano se come 366 huevos al año. Esto es más de un huevo al día. Somos el tercer consumo per cápita más alto del planeta”, precisó.

El crecimiento no solo se limita al consumo interno, sino que también apunta a mercados internacionales. Colombia ha logrado triplicar su producción en las últimas tres décadas: “Hace 30 años produjimos 6.000 millones de huevos. Colombia ha triplicado su producción en los últimos 30 años, lo que nos da para atender nuestro mercado y atender otros mercados”, comentó Moreno.



Según detalló, cortes específicos están llegando a destinos variados. Por ejemplo, señaló que a Japón le interesa la pierna pernil cortada en cubos. Al mercado chino las garras y al mercado americano y mexicano que le interesa las alas.

A nivel regional, destacó la transformación de zonas como la costa Caribe, donde departamentos como el Cesar, que hace ocho años no tenían granjas, ahora son autosuficientes.



La inseguridad: una crisis humanitaria y económica

Sin embargo, este éxito productivo se ve empañado por la violencia en las regiones. Moreno fue enfático al señalar el problema que más preocupa a los productores actualmente en el país.

“El verdadero cáncer que tiene es la seguridad. Nuestro sector está presente en 675 municipios del país, que es uno de cada dos. Y la constante que estamos viendo es el deterioro en la seguridad”, aseguró.

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En ese sentido, habló de los ataques directos contra la vida animal y el trabajo de los agricultores. Moreno describió un hecho reciente en el suroccidente del país.

“Paran un camión saliendo de una granja, lo atraviesan encima de un puente, que es el puente de Río Claro. Bajan a los conductores unas personas armadas y prenden fuego al camión con las aves para atravesarlo en la vía”, recordó.

Ante este escenario, el llamado al Gobierno es urgente, pues, como concluyó el presidente de Fenavi, “sin seguridad en el campo es imposible producir alimentos y necesitamos tener seguridad en todo el sector agropecuario en Colombia”.