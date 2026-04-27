Fenavi pide acompañamiento a camiones de avícolas que transitan en Valle y Cauca

Desde el mediodía de este lunes, se restablece lentamente el paso vehicular hacia la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, pues el camión que fue incinerado en la vía a Río Claro ya fue retirado por las tropas de la Tercera Brigada del Ejército.

Este vehículo fue interceptado por disidentes del frente 'Jaime Martínez' quienes obligaron al conductor a atravesarlo en el puente y le prendieron fuego. Antes de que las llamas se avivaran, varios motociclistas se arriesgaron a pasar al lado del camión, para seguir su camino hacia los corregimientos. Otras personas se llevaron varios de los pollos que este vehículo transportaba, mientras que pocos conductores advertían al resto de la comunidad lo sucedido.

Estas situaciones desataron un enfrentamiento entre los disidentes y las tropas del Ejército que llegaron a recuperar el control y la movilidad en la zona. El camión incinerado pertenecía a una avícola de la zona, y transportaba más de 3.000 pollos vivos, los cuales murieron calcinados por el fuego, a pesar de los esfuerzos de los bomberos.

"Reiterarle que necesitamos el acompañamiento de la fuerza, solamente el sector avícola moviliza mil camiones al día por el Valle del Cauca y el Cauca. Necesitamos una garantía de seguridad general. Esta región tiene un gran potencial agropecuario, pero se está perdiendo como consecuencia de esta violencia y de esta inseguridad", aseguró Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi.



Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro manifestó su preocupación por el incremento de la presencia del frente 'Jaime Martínez' en la zona rural de Jamundí, pues desde esta zona es donde se están orquestando todos los ataques y acciones terroristas que se han cometido en los últimos días en el departamento.

"En estos meses solamente se han registrado 31 atentados con drones en la zona alta de Jamundí contra el Ejército, 21 se han logrado frenar, pero los otros han impactado a los soldados, que también son personas como nosotros y que nos duele por supuesto que vayan a morir", indicó la mandataria.

Cabe señalar que en un consejo de seguridad realizado este fin de semana, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, anunció la llegada de ocho pelotones a la región en mayo, los cuales se encargarán de restablecer la seguridad en los límites de Valle y Cauca, específicamente en el sector de Timba.