Más de 8.000 niños en riesgo de reclutamiento encontraron una alternativa en el arte y la cultura

Cada 12 de febrero, el mundo conmemora el Día Internacional en Contra del Reclutamiento de Niñas, Niños, Jóvenes y Adolescentes, y Colombia, un país tristemente golpeado durante décadas por parte de los grupos armados, recibe los embates de la guerra acabando con la infancia.

“Mambrú” es una estrategia que busca prevenir el reclutamiento, que desarrolla la Agencia para la Reincorporación y Normalización y con la cual más de 8.000 menores de edad han encontrado una oportunidad de tomar una guitarra, un balón o un traje típico de baile, para transformar su vida. Como el caso de Miguel Arguello.

Viviendo en un entorno complejo y con altos niveles de riesgo de eventualmente poder caer en alguna red ilícita en Barrancabermeja, Santander, el joven que ya es mayor de edad, cuando era niño conoció “Mambrú”, y hoy es muestra de que sí es posible salir adelante.

“La situación en aquella época era muy difícil, la venta de droga, de alguna manera aún se ve, y lo otro que era muy fuerte es el conflicto armado, los niños desde muy pequeños se iban encaminando a estas rutas y no había alternativas. Yo sentí la necesidad por experiencia propia, de tomar la decisión y decir Yo elijo no ir a la guerra, elijo ser feliz, elijo el arte porque se puede vivir del arte y la música, pero más allá, tomar una alternativa diferente a la violencia, que es un ciclo que no tiene fin”, contó el joven músico.

Recordó cómo desde que era pequeño, junto a sus amigos querían tener su propio grupo musical, pero el apoyo era poco, y aún en medio de tanta dificultad social, lograron demostrar que sí era posible.

“Éramos una agrupación de la Comuna 7 que soñaba con hacer música, no contábamos con muchos instrumentos, no teníamos apoyo en temas de instrumentación, luego pudimos fortalecer esta iniciativa y pudimos grabar una producción musical que hicimos réplica en las regiones aledañas como Yondó, Llanito, El Centro, hacer presencia con nuestra iniciativa musical buscando prevenir el reclutamiento forzado”.

De acuerdo con la ARN, Miguel es uno de los 8.141 niñas, niños y jóvenes, que ha participado en la estrategia ‘Mambrú’, que ya completa cinco ediciones con 171 intervenciones en 29 departamentos de Colombia, y hoy se suma al interés de prevenir de todas las formas que la guerra se lleve a los niños de Colombia.

“Pude viajar a Chile, estudiar, aprender temas de liderazgo, voluntariado, resolución de conflictos, toda esta capacitación que recibí bajo el apoyo también de la ARN, me ayudó a fortalecer y hacer planes de réplica y ayudar a mi barrio, de manera personal a tener control de mi vida, mi familia, seguir con la música”, agregó Miguel.