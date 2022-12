Más de 800 personas han participado en varios delitos desde que empezó el paro nacional: Policía

El general Jorge Luis Vargas reveló en diálogo con BLU Radio y Noticias Caracol que desde el 28 de abril hasta este lunes, 10 de abril, ya se han identificado más de 800 personas que han participado en actos delictivos en medio de los desmanes registrados en estos 12 días de paro nacional en el país, de estos, 137 están siendo individualizados para iniciar el proceso de judicialización.

Se han capturado 656 personas por diferentes delitos que hemos visto en videos donde se cometen esos delitos, más de 2.000 personas están en esos videos, estamos individualizando a 836 que podrían estar directamente relacionadas con esos delitos, en este momento ya hay 137 que hacen parte de los procesos judiciales Dijo

Además el general señaló que en el país hay más de 80 concentraciones que avanzan de manera pacífica en acompañamiento de la Policía, lo que garantiza, no solamente el derecho a la protesta, sino también, según las autoridades, la seguridad en las calles.

Están activadas 66 y a esta hora tenemos un reporte de aproximadamente 85 actividades, con un aproximado de 13.000 personas en el país, quienes se están manifestando pública y pacíficamente, tienen acompañamiento de la Policía para garantizar sus derechos Agregó

Son más de 5.000 los hombres de la Policía que están en las diferentes ciudades, principalmente Bogotá y Cali. El director de la Policía dijo también que las personas que están cometiendo delitos son parte de grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc. Además fue claro al decir que no son manifestantes.

“Estas personas son delincuentes, aquí hay más de 15 delitos, daño el bien ajeno, ataque servidor público, daño bien público, lesiones personales, tentativa de homicidio, concierto para delinquir”, afirmó.

La Policía señala que los desmanes empiezan a presentarse en horas de la noche para evitar ser detectados.