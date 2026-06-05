“Más guerra son más víctimas”: líderes de DD. HH. exponen situación de Colombia en Europa

Una delegación integrada por ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia llegó a Bruselas para sostener reuniones con eurodiputados, parlamentarios y organizaciones internacionales con el propósito de visibilizar la situación de derechos humanos en el país y como se vive en términos del conflicto armado.

La agenda incluyó conversaciones sobre el recrudecimiento del conflicto armado, los riesgos que enfrentan líderes y defensores de derechos humanos y el panorama político de cara a las elecciones presidenciales.

Diana Patricia Pito, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), explicó que uno de los principales objetivos fue acercar a los parlamentarios europeos a las realidades que viven las comunidades en los territorios.

Según señaló, durante los encuentros se expusieron cifras, casos documentados y preocupaciones relacionadas con la defensa de la vida. Además, indicó que parte de las conversaciones estuvieron enfocadas en conocer cuál será el futuro de la cooperación y la solidaridad internacional con Colombia, así como en mantener el respaldo y las recomendaciones para que el país continúe avanzando en garantías efectivas para la protección de los derechos humanos.



Desde Mafapo, Jacqueline Castillo calificó la gira como positiva y destacó el interés mostrado por los parlamentarios europeos. “Nos acogieron muy bien y estuvieron muy interesados en escucharnos”, aseguró.

Castillo explicó que durante las reuniones se plantearon inquietudes sobre los riesgos de impunidad en algunos casos y destacó la importancia de que continúe el apoyo de la Unión Europea al trabajo que viene adelantando la JEP, así como al proceso de paz.

Por su parte, Vicente Vallies, representante de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), señaló que la gira permitió sensibilizar a distintos sectores de la Unión Europea sobre el momento que atraviesa el país.

Conflicto armado en Colombia. Foto: Universidad Javeriana.

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“Se ha logrado sensibilizar a eurodiputadas y eurodiputados sobre lo que está pasando actualmente con el proceso electoral y las consecuencias que puede tener en Colombia”, indicó.

Además, aseguró que existe una voluntad de mantener el respaldo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a los procesos de diálogo con actores armados. “Creo que la Unión Europea ya está convencida nuevamente de la necesidad de los diálogos y que más guerra son más víctimas”, afirmó.

El recorrido también incluyó encuentros con representantes de Suecia e Irlanda. Diana Montealegre, de la organización Diakonia, explicó que las conversaciones estuvieron marcadas por la preocupación frente a posibles retrocesos en los avances alcanzados en materia de paz y derechos humanos.

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“Percibimos una preocupación compartida sobre los riesgos de retroceso en las apuestas por las que los ganadores llevan años trabajando”, señaló Montealegre, quien agregó que los interlocutores europeos permanecen atentos al desarrollo de la segunda vuelta presidencial y a sus posibles implicaciones para la implementación del acuerdo de paz.

La gira continuará en Suecia como parte de una estrategia que busca abrir espacios de incidencia internacional y respaldo político para organizaciones y liderazgos que trabajan desde los territorios en la defensa de los derechos humanos, la memoria, la justicia y la construcción de paz en Colombia.