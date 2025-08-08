Publicidad

Masacres en Colombia superan las 240 durante Gobierno Petro: más de 900 víctimas en 3 años

Masacres en Colombia superan las 240 durante Gobierno Petro: más de 900 víctimas en 3 años

Registros de Indepaz, Observadores Colombia y MinDefensa revelan un panorama persistente de violencia; la última masacre ocurrió en Nariño, donde tres personas fueron asesinadas a tiros.

Masacres en Colombia superan las 240 durante Gobierno Petro_ más de 900 víctimas en 3 años.jpg
FOTO: Masacre en Yondó, Antioquia - suministrada por Policía Nacional
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 08, 2025 12:37 p. m.

Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, el 7 de agosto de 2022, Colombia ha registrado más de 240 masacres, con un saldo de al menos 900 víctimas, según distintos sistemas de monitoreo.

Aunque las cifras varían entre las fuentes oficiales y las organizaciones sociales, todas coinciden en que la violencia de este tipo se mantiene como un problema grave y recurrente en el país.

La última masacre se reportó en Consacá, Nariño, donde tres personas fueron halladas sin vida en distintos puntos del municipio. Uno de los cuerpos apareció cerca de una institución educativa, mientras que los otros dos fueron encontrados a un costado de la vía que conduce a la vereda Veracruz, en el sector conocido como Las Polleras. Todas las víctimas presentaban múltiples impactos de bala.

Cifras según Indepaz

  1. 7 de agosto al 31 de diciembre de 2022: 32 masacres registradas.
  2. 2023: 93 masacres con 300 víctimas.
  3. 2024: 76 masacres con 267 víctimas.
  4. 2025 (corte a la fecha): 42 masacres con 123 víctimas.

Cifras según Observadores Colombia

  1. 7 de agosto al 31 de diciembre de 2022: 33 masacres.
  2. ⁠2023: 95 masacres con 310 víctimas.
  3. 2024: 76 masacres con 266 víctimas.
  4. 2025 (corte a la fecha): 43 masacres con 207 víctimas.

Total desde el inicio del gobierno Petro: 247 masacres y 900 víctimas.

Cifras según el Ministerio de Defensa

  1. 2022: 93 masacres con 340 víctimas.
  2. 2023: 100 masacres con 333 víctimas.
  3. ⁠2024: 87 masacres con 302 víctimas.
  4. ⁠2025 (corte a junio): 36 masacres con 122 víctimas.
