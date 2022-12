Masivo flujo de venezolanos en sur de Colombia con rumbo a Ecuador

De acuerdo con la Terminal de Transporte de Cali, desde la última semana han circulado, diariamente, más de 400 ciudadanos venezolanos que tienen como destino Ipiales, en el sur del país.

Este flujo masivo obedece al anuncio de la visa humanitaria como requisito para ingresar a Ecuador a partir de este lunes 26 de agosto.

“En el transcurso de la semana se ha presentado gran presencia de usuarios venezolanos, debido a los cierres que están programados en Ecuador. El aumento de pasajeros con destino al sur del país ha sido, aproximadamente, del 70% durante toda esta semana”, indicó Gloria Salazar, coordinadora operativa (e) de la Terminal de Cali.

Entre tanto, centenares de venezolanos permanecen en esta terminal de transporte a la espera de poder seguir con su viaje que los llevará al Puente de Rumichaca para cruzar a Ecuador antes de la hora cero, cuando ese gobierno empiece a exigir la visa para el ingreso de ciudadanos de Venezuela.

“Estoy esperando conseguir la plata para el pasaje del bus hasta Ipiales y pasar. Yo tengo pasaporte, no sé si tenga inconveniente para pasar. Voy a intentarlo, si no me dejan, pues me tocaría luchar aquí en Colombia”, aseguró Carlos Pimentel, uno de los ciudadanos venezolanos que se encuentra en la Terminal de Cali, con rumbo al sur del país.

Los voceros de la terminal de transporte de la ciudad agregaron que están brindando el servicio a los viajeros con destino a Ipiales a través de las nueve empresas que viajan a esa zona de la región.

“Hemos movilizado bastantes pasajeros, se ha presentado gran afluencia que es atípica para esta fecha. Sin embargo, estamos atentos con el despacho de las flotas de los operadores que ofrecen el servicio para Ipiales”, agregó Gloria Salazar.

Antes de finalizar este domingo, se espera que centenares de venezolanos sigan saliendo con destino a Ipiales para intentar pasar antes de este lunes, cuando entre en vigencia la restricción de Ecuador.