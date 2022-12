Matemáticamente el ministro Botero se cae en moción de censura

Después del debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en la plenaria del Senado, en la que el senador Roy Barreras denunció la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo de las Fuerzas Militares, las diferentes colectividades han manifestado su posición frente a sacar del cargo al funcionario mediante este mecanismo.

En Mañanas BLU, el senador Germán Varón, de Cambio Radical, aseguró que el partido aportará 16 votos a favor de la salida del ministro Botero.

“No es aceptable la omisión en la información a la opinión pública”, aseguró.

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, se reafirmó en que, con 9 votos. el partido votará afirmativamente a la moción de censura, teniendo en cuenta que justamente ellos promovieron el primer debate contra el ministro Guillermo Botero.

Por el Partido de la U, el senador José David Name aseguró que, de los 14 votos de esa colectividad, al menos 10 elegirán afirmativamente la moción de censura de Botero.

“Tenemos a las 2:30 p.m. una reunión de bancada para tomar la decisión. Yo, que siempre he estado con el Gobierno, voy a votar afirmativa la moción de censura, el motivo no es el bombardeo, sino la mentira, debieron haber contado que murieron menores en el ataque. Faltó la inteligencia, la lealtad y trasparencia al país. El ministro tiene que renunciar. De los 14 mínimo tenemos de 10 a 12 votos. No podemos mantener a un ministro que le está haciendo daño a las Fuerzas Militares”, resaltó Name.

Por otro lado, la senadora Paloma Valencia resaltó que el Centro Democrático apoya a Guillermo Botero, tal como lo dieron a conocer este miércoles a través un comunicado oficial. Además, destacó que el Gobierno actual ha luchado por reducir notablemente la cifra de homicidios.

“Este es el Gobierno que ha logrado la reducción más importante de los homicidios. El ministro ha sido claro con lo que sucedió en los bombardeos. Me preocupa mucho la tendencia de un Congreso que quiera saborear los gobiernos”, destacó.

Escuche aquí las entrevistas completas en Mañanas BLU:

