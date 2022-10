Mayoría del pueblo americano apoya nueva relación con Cuba: vocera Casa Blanca

Katherine Vargas, directora de medios hispanos de la Casa Blanca, contó a Blu Radio que la decisión de restablecer las relaciones con Cuba significa una nueva etapa para Estados Unidos y hay “bastante alegría” en el pueblo americano.

“Bastante alegría se siente en la Casa Blanca por esto porque también demuestra un presidente que está listo a dejar un legado grande y entiende que puede que haya restricciones de un Congreso Republicano por los próximos dos años, pero no significa que él no tenga bastante consecuencia como presidente”, expresó Katherine Vargas.

La funcionaria explicó que desde hacía año y medio se estaban gestando negociaciones entre las dos naciones para llegar al acuerdo anunciado este miércoles, en el que participaron el papa Francisco y el gobierno de Canadá con conocimiento de muy pocas personas de la Casa Blanca, tras reconocer el fracaso de la política de aislamiento que aplicaron con Cuba por casi 20 años.

“Consideramos que después de haber tratado las mismas policías de aislamiento por casi 50 años no vimos un resultado, no podemos seguir intentando lo mismo y esperar un resultado diferente. Tratar de empujar a Cuba al abismo no beneficia ni a Estados Unidos ni al pueblo cubano, y como lo hemos visto también la mayoría del pueblo americano apoya un cambio al embargo. Estamos listos para esta nueva etapa, entendemos que el gobierno de Cuba tiene que hacer sus propios cabios y reformas para que haya más prosperidad en la isla, pero por lo menos estamos ahora a vísperas de una nueva etapa en el gobierno de Cuba”, señaló Vargas.

Por último, la colombiana destacó la importancia de esta nueva relación para el hemisferio occidental y aseguró que Estados Unidos está listo para participar en la Cumbre de las Américas en abril del próximo año.