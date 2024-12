“Me dicen que no vaya a Venezuela; yo veré si voy o no”: Petro sobre posesión de Maduro

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la invitación realizada por el Gobierno venezolano para asistir a la ceremonia de posesión de Nicolás Maduro, prevista para el 10 de enero en Caracas. Durante su intervención, Petro respondió a los cuestionamientos que han surgido en Colombia respecto a su posible asistencia.

“Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy. Dentro de mí están los principios que creo fueron por los cuales luchó Bolívar, que era una democracia justa, y por los cuales se fundó el M-19, por unos caribeños de Ciénaga y de Santa Marta, y alguno profesor constitucional en Barranquilla”, expresó el mandatario.

Días antes, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una proposición liderada por el congresista Jorge Tovar, en la que se solicita al presidente Petro no asistir a la posesión de Maduro. Con 75 votos a favor y 27 en contra, esta petición no tiene carácter vinculante, pero envía un mensaje directo al jefe de Estado sobre la postura de un sector del Congreso.

En respuesta, Petro cuestionó la intromisión del Legislativo en temas que, según él, son competencia exclusiva del Ejecutivo. “El Presidente es el responsable constitucional de las relaciones exteriores de Colombia. Invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente”, afirmó. Asimismo, aclaró que tomará una decisión sobre su asistencia “en su debido momento”.

La ceremonia de posesión de Maduro ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. Diversos sectores han cuestionado la legitimidad de las elecciones venezolanas, señalando presuntos fraudes denunciados por múltiples gobiernos y organismos internacionales.

En Colombia, esta tensión no es nueva. El Congreso, tanto desde el Senado como desde la Cámara, ha emitido anteriormente proposiciones en las que solicitan no reconocer la victoria de Nicolás Maduro.