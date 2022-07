“Me dijo perdóneme porque lo lastimé”: Rodolfo Hernández reveló detalles del abrazo con Petro

En una transmisión en vivo en sus redes sociales y que duró cerca de 40 minutos, el ingeniero Rodolfo Hernández , ya con un semblante mucho más tranquilo y descansado, habló de lo que ha pasado para él tras la segunda vuelta presidencial, en la que Gustavo petro resultó elegido como el próximo presidente de Colombia.

El ingeniero Hernández dio detalles del abrazo con el presidente electo Gustavo Petro: “Nos llamó, martes dos de la tarde en Bogotá en un aparta-hotel de un edificio. Nosotros llegamos primero y nos sentamos a esperar y Gustavo Petro llegó en segundo lugar. Apenas me vio, me pidió que me levantara que quería darme un abrazo con el fin de decirme ‘perdóneme por todo lo que lo lastimé’. Pues yo quedé sorprendido y yo lo abracé, él me abrazó, yo no creo que eso tenga nada de malo, al contrario”, dijo Hernández.

El excandidato presidencial calificó ese abrazo como “un mensaje para todos los colombianos, de dejar los odios en el pasado y pensar en el presente”.

El ahora senador también señaló que, junto a su equipo, buscan convertir al movimiento Liga Gobernantes Anticorrupción en un partido político.

“Eso tiene un trámite jurídico que ustedes los abogados ya conocen, como tenemos los 10'500.000 votos nos toca hacer un recorrido en el Consejo Nacional Electoral, muy similar a lo que hizo Petro y lo que hicieron los Galán”, indicó.

