Me echaron por decir la verdad: soldado que hizo video criticando los diálogos

Ahora, el soldado recibió la noticia de que le habían dado la baja, es decir, fue desvinculado del Ejército Nacional.



“Me acaban de confirmar que me dieron la baja porque había subido un video hablando de las Fuerzas Militares y que fue por determinación de la fuerza”, manifestó el soldado.



“Me sacaron del Ejército, me echaron por decir la verdad, lo que uno siente como soldado”, agregó.



Torres Ortega aseguró que más de un soldado no está conforme con el Gobierno de Juan Manuel Santos porque siente que no están con ellos, por lo que buscan maneras de manifestarse.