“Me ha debido acusar el fiscal general y no una persona sesgada”: Sabas Pretelt

en su contra por parte de un funcionario de la Fiscalía “filtra mentiras para tratar de crear un ambiente negativo a través de los medios”.

“Yo siempre he señalado que me ha debido acusar el final de la Nación y no una persona que puede estar absolutamente por lo menos sesgada, para no utilizar la palabra politizada”, dijo en diálogo con BLU Radio el exministro y exembajador.

“Es muy difícil que a usted lo acuse por el fiscal general de la nación, que es ternado por la Corte Suprema de Justicia a que después llegue y lo juzgue una persona escogida a dedo”, agregó el exfuncionario.

Pretelt reveló que interpuso una acción de tutela por el derecho al debido proceso pues, según su parecer, “no hay derecho que le apliquen el proceso con retroactividad”.

“Esa reforma que se hizo dice que es aplicable para delitos posteriores al 1 de enero de 2005 y resulta que a mí se me acusa de hacer un ofrecimiento del 2004 y además demostré que no fue así”, dijo.

En cuanto a la figura de asilo a la que han acudido otros funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe aseguró dijo que él “está dando la cara” y que no “se mueve” porque sabe que “la Corte fallará a su favor”.

“El derecho de asilo no es fugarse. Quienes han utilizado el derecho de asilo lo hicieron porque consideran porque que el juicio fue político. No hay que hablar de que se fugaron los uribistas”, puntualizó.