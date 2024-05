“A mí no me consta y no puedo acusar a personas”, respondió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre el presunto caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) que involucra al exdirector de la entidad Olmedo López y su subdirector Sneyder Pinilla, quienes deberán entregar “pruebas” de los señalamientos hechos hasta ahora; Velasco dijo estar listo para “defenderse” porque tiene cómo hacerlo.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro comentó que, tanto Olmedo como Pinilla, tienen que responder, “decir toda la verdad y entregar las pruebas de lo que dicen” y, no seguir con el “goterito” en los medios de comunicación. Según aseveró, “salir corriendo” no es lo mejor en este momento, cuando las denuncias ponen en entre dicho los recursos, los contratos y la gestión de la UNGRD en los varios proyectos del Gobierno, como la entrega de carrotanques en La Guajira.

El ministro Velasco aseguró no ser el cerebro detrás del escándalo ni tener nada que ver. En ese sentido, advirtió con entablar acciones jurídicas “fuertes” contra quienes lo acusan sin pruebas, pues están “jugando con su nombre”; precisó que eso podría, incluso, terminar en fraude procesal por parte de Olmedo y Pinilla.

“(…) Él que me haga esa acusación va a tener que demostrar que eso es cierto, porque no lo han dicho ante los jueces, ante la Fiscalía. Ojo, están jugando con mi nombre ante la prensa; saben y lo tienen claro, que eso significaría una reacción jurídica muy fuerte mía, que se me defender y los puede llevar ante un fraude procesal, que les podría hacer perder los beneficios que obtengan si intentar alguna negociación con base en mentiras”, sentenció.



Explicó que su relación con la Unidad de Gestión de Riesgo ha sido difícil y que ha enfrentado dificultades en su labor de exigir transparencia en la ejecución de proyectos; sin embargo, destacó que nunca ha utilizado la entidad para fines ilícitos y que siempre ha defendido la agenda legislativa del Gobierno de manera transparente. Por eso, pido que si Olmedo y Pinilla “quieren ayudar al país cuenten la verdad con pruebas y no con goteritos”.

“No hay colaboración”

El ministro también se refirió a las denuncias contra el presidente del Senado, Iván Name, mencionado en este caso. De acuerdo con Velasco, las actuaciones de Name “no fueron precisamente favorables a las reformas". Esto, sobre la presunta entrega de 3.000 millones de pesos para así dar trámite.

Lo respondo sin anestesia, con todas las evidencias. El señor Sneyder y el señor Olmedo han hablado de la entrega de un dinero, por ejemplo, al señor presidente del Senado, que él sabrá responder, sabrá entregar sus elementos, me derrotó a mí en la elección de Presidencia del Senado porque era evidente que nosotros acompañábamos la campaña de Angélica Lozano y no solo me derrotó, sino que este fin de semana me metí a internet y comencé a buscar una serie de titulares de la prensa, incluso, de Blue Radio; hay titulares de, como por ejemplo: 'Velasco y Name no se pueden ver' indicó.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: