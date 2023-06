"Me han dicho sedicioso, pero yo no he cargado nunca un fusil": fiscal Barbosa

En medio de su conversación con los gobernadores del país, el fiscal general Francisco Barbosa insistió en que no le interesa pelear con nadie del Gobierno nacional, pues solo está alertando por los problemas de seguridad.

Incluso, dijo que en los últimos meses ha sido blanco de ataques por cuenta de las decisiones tomadas.

"Traidor a la patria, me han dicho unos sediciosos, me han dicho otros. Yo nunca he cargado un fusil. Eso dice el código penal cuando me hablan de sedición. Nunca. He cargado constituciones y leyes en la mano. Somos defensores de la constitución y de la ley", aseveró Barbosa.

“Desde algunos medios de comunicación, algún alto funcionario del Estado, que no tiene esa función, les ha dicho a ustedes que desobedezcan al presidente de la República. Eso se llama sedición. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y ejerce todos los… pic.twitter.com/veLQMZlAzz — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 2, 2023

El ataque de Petro contra Barbosa

Luego de asegurar que en su Gobierno nunca se ha ordenado interceptar ilegalmente a algún funcionario o ciudadano, haciendo referencia al caso de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el fiscal general, Francisco Barbosa, quien reveló el escándalo de las chuzadas en el que está involucrada, además, la Dijin.

Publicidad

Las declaraciones de Petro se dieron en medio de la ceremonia de ascenso de los oficiales del Ejército Nacional en Bogotá, donde se refirió al polémico caso que llevó a la salida del Gobierno de la hasta hoy jefe de gabinete y de Armando Benedetti , quien había sido nombrado embajador de Colombia en Venezuela.

“El funcionario que nos está sindicando de eso, que investigue bien. Con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del Gobierno, con la misma premura que tiene para ver cómo captura a un paparazzi que le sacó a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros”, señaló en su discurso.

Le puede interesar