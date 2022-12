Me metieron los dedos en la boca: Lizcano sobre ‘Santrich’ y ‘París’ en Congreso

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, enfatizó, en entrevista con BLU Radio, que no autorizó la entrada de dos miembros de las Farc al Congreso y admitió que, en ese caso, le “metieron los dedos en la boca”.



Para Lizcano, su posición ha sido muy clara en que solo hasta que dejen las armas y se desmovilicen pueden ingresar al recinto.



Afirmó que una de las dificultades se originó porque en la lista, el responsable del evento puso los nombres de pila y no los alias con los que son conocidos.



“Eso los hizo imperceptibles para los organizadores del evento, quienes debieron haberse percatado de eso y a mí nunca me avisaron”, manifestó.



“’Santrich estaba en la lista, pero con su nombre de pila. La funcionaria de protocolo ve los nombres y obviamente no les ve nada de malo. Andrés París, sin embargo, no estaba en el listado”, dijo.



Agregó que la Policía sabía de quiénes estaban ingresando, pero los agentes se “intimidaron” por la gran cantidad de escoltas que les prestan seguridad a los guerrilleros.



“Los policías, a mi juicio, en ese tipo de casos no saben cómo actuar. El contexto intimida a los policías: llega una persona de estas, con 8 o 9 escoltas, con superiores de los mismos policías, pues obviamente eso es como si llegara un ministro”, dijo.



Agregó que en ese caso “le metieron los dedos a la boca”.



“Indudablemente, porque ya había una orden perentoria de que no podían entrar. Entraron con artimañas: uno no estaba en la lista, en la lista aparece con otro nombre”, puntualizó.



Lizcano anunció una investigación administrativa sobre el caso.