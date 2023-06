¿Me sacan comparendo si no renuevo licencia de conducción este 20 de junio, último plazo?

Aún hay tres millones de colombianos pendientes de renovar sus licencias de conducción , plazo que vence este martes, 20 de junio, según indicó el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez. El funcionario, además, hizo un último llamado a las personas que no han hecho este trámite.

En diálogo con Mañanas Blu, el viceministro pidió no caer en la desinformación, esto, es respuesta al temor que tienen varias personas que no han hecho su renovación y que no alcanzan a hacerlo hoy. Según dijo, “de ninguna manera” habrá comparendos, pero, ojo, si manejan sin licencia sí habrá sanciones.

“La gente está preocupada porque piensan que, si no renuevan hoy, se les va a imponer un comparendo y eso es absolutamente falso. Hoy las personas que no alcances a renovar tienen el día de mañana, toda la semana y el mes”, aseveró.

Sin embargo, enfatizó que “la recomendación es que no conduzcan”. En ese sentido insistió que, dado que no habrá sanciones como comparendos, los que aún faltan por renovaciones, lo han lo más pronto posible.

Aclaró que una persona puede optar por no renovar su licencia, pero asimismo deberá abstenerse de conducir, es decir, que si no la actualiza no podrá circular por las vías del país. Si sale sin licencia sí se hará un comparendo y la inmovilización del vehículo , según recalcó.

El viceministro Enríquez también se refirió a las licencias que tienen una fecha indefinida de vencimiento y a aquellos que tienen comparendo, señaló que es una “alerta” que dichas personas sigan manejando.

“Hoy en Colombia existen miles de licencias de conducción que tienen una fecha indefinida de vencimiento, si a eso se le suma que tiene comparendo, en realidad es una alerta para nosotros y un peligro que esa persona esté conduciendo”, añadió.

¿Personas extranjeras deben renovar la licencia de conducción en Colombia?

En estos casos, había explicado el viceministro Enríquez, "tienen una regulación especial" para la cual sacaron, la semana pasada, "una reglamentación de lo que deben hacer", pues con algunos países como Argentina y Portugal existen acuerdos especiales "para poder estar su la licencia de su país".

