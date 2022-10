Me tiene devastado que le hayan creído a Bula, un delincuente: Roberto Prieto

Este martes se adelanta la audiencia de imputación de cargos en los Juzgados de Paloquemao contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

A su llegada a los juzgados, Prieto aseguró que está “” en lo personal y familiar pues el país

“le creyó a un señor (Otto Bula) que está detenido por delincuencia”.

Agregó que “nada” tiene que ver con lo que dice Bula y está “lejos de todo el entramado que creció a su alrededor”.

"Me tiene devastado en lo personal, esto destruyó a mi familia”, dijo.

Prieto afirmó que “la corrupción se lleva en el ADN y eso no va en el mío. Hoy vengo a atender una imputación con la frente en alto de nunca haber hecho lo que se me va a imputar. Tengo fe que la justicia me hará libre”.

La Fiscalía le imputará cargos al exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos por los delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.

Para la Fiscalía, Roberto Prieto habría influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- paga lograr la adición del contrato Ruta del Sol III a cargo de Yuma Concesionaria S.A.