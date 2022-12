Me tiran como si fuera lo peor: relato de sargento que denunció abuso de niña embera

En diálogo con Noticias Caracol , el sargento (r) Juan Carlos Díaz, quien estuvo a cargo del pelotón al que pertenecen los siete soldados señalados de violar a una menor indígena embera en Risaralda, narró cómo se enteró del aberrante hecho cometido por sus subalternos y contó cómo notificó la situación.

“Se me acerca la hermana de la joven y me dice que la noche anterior unos soldados habían abusado de su hermana, en ese momento llamo a la Policía de Infancia y Adolescencia de Santa Cecilia, me comunico con ellos y les digo que tengo una situación especial, que necesito que lleven a la menor a un hospital”, señaló el sargento en retiro Juan Carlos Díaz.

Publicidad

Le puede interesar: Sargento que denunció violación de niña embera cuestiona proceso en su contra

Agregó que los soldados de su batallón abandonaron el puesto en el que debían estar para ir a cometer el abuso sexual.

“Ningún solado está autorizado a salir de la base de la patrulla móvil sin previa autorización mía, los soldados sobre esa hora evadieron el puesto centinela”, relató el sargento (r), quien aseguró que el Ejército no le ha respetado el debido proceso ya que lo retiraron de la institución.

“Me tiran de la institución como si fuera lo peor”, señaló.

Publicidad

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro, crítico las declaraciones dadas por el sargento Díaz a algunos medios de comunicación y afirmó que no se va a dejar presionar por los mismos.

Publicidad

“Que la fuerza venga contra mi, eso es lo que dice un sargento verraco, no ir buscando medios de comunicación a ver si presionan al comandante del Ejército, no señor, a mí no me van a presionar los medios de comunicación ”, manifestó el general Zapateiro.

El comandante del Ejército Nacional mostró su indignación por este hecho, que mancha el nombre de la institución.

“Estoy triste, estoy indignado. Una cantidad de oficiales y suboficiales haciendo triquiñuelas en el Ejército”, dijo.

Mientas la Procuraduría General de la Nación adelanta la investigación por el lamentable caso de abuso sexual contra la menor indígena embera, el comandante vaticinó más sanciones y destituciones por las denuncias que involucran a miembros de las Fuerzas Militares.

Publicidad