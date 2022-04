“Me tocó a la fuerza”: denuncian nuevo caso de abuso en el hospital La Victoria

Carolina Velandia denunció en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, ser víctima de abuso sexual en el hospital La Victoria de Bogotá por parte de un médico de urgencias y narró cómo sucedieron los hechos en el centro hospitalario.

"Yo lo denuncié porque él me tocó a la fuerza, me besó a la fuerza. Después en el hospital no hacen nada, no se acercan a mi a darme el apoyo, me cambian de servicio por todo el lugar, luego me cambian de unidad y ahí me cancelan el contrato", narró la víctima.

Según la de denuncia de Velandia, por parte del hospital no le dan una justificación por la cancelación. Durante enero, confesó ella, estuvo asistiendo al psicólogo y explicó que se "pegan de eso" como argumento para romper su vinculación laboral.

"En las cámaras se ve que él me lleva a la oficina para tocarme y besarme a la fuerza (...) Yo pasé la denuncia por la Fiscalía, a la Secretaría de Salud y Ministerio del Trabajo", comentó.

Contó también que, conoce dos casos de compañeras las cuales también fueron víctimas del abuso por parte de este médico e impusieron denuncias sobre él. Sin embargo, desconoce en qué punto se encuentran estos procesos judiciales.

"Yo tenía un contrato de prestación de servicios que iba de enero hasta abril, lo firmé y lo cancelaron sin yo saber. El médico ya no pertenece a la unidad médica, él renunció (...) Ellos me decían que eso nunca había pasado, antes de mi no existía ningún protocolo. Cuando se enteraron por los medios de comunicación me contactaron y me dijeron que no tenían idea de lo que había pasado", explicó.

Velandia confesó que, la esposa del médico, se comunicó con ella para preguntarle si tenían algún tipo de relación sentimental. Incluso, según mencionó, la mamá de él también le dijo que si deseaba "dañarle su carrera profesional".

"Quisiera dejar claro que después de hablar por medios, temo por mi hija, mi familia y mis allegados. Recibí una amenaza del supervisor que me dijo que yo la tenía que pagar", aseveró.

Escuche la denuncia de Carolina Velandia en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire: